SON DAKİKA: Faik Çetiner neden öldü? Faik Çetiner'in hastalığı neydi?

Spor dünyasının usta kalemlerinden Faik Çetiner, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Deneyimli gazetecinin vefatı, sevenleri ve spor camiası tarafından derin üzüntüyle karşılandı.

Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi?

2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Çetiner, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Faik Çetiner kimdir?

1956 yılında İstanbul’da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuydu.

Gazetecilik kariyerine 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde başladı ve burada 15 yıl görev yaptı. 1990 yılında Meydan Gazetesi’ne geçti.

Televizyon dünyasına 1994 yılında adım atan Çetiner, uzun yıllar boyunca spor ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan “Bizim Stadyum” programını hazırlayıp sundu.

Program, 19 yıl boyunca sırasıyla HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

Son olarak Fanatik Gazetesi'nde yazarlık yapan Çetiner, uzun kariyeri boyunca spor medyasına yön veren duayen isimlerden biri olarak anılıyordu.