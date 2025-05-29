Fatih Karagümrük yeniden Süper Lig'e yükseldi

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma için İstanbul ve Balıkesir'den Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gelen iki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları destekledi.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Maçtan notlar

Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.

19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.

Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Organize gelişen atakta Talha Ülvan'ın sağdan yerden ortasında Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan’ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

91. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp’ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

105. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunda top, ağlara gitti: 3-1.

Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da final maçını tribünden izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli’den Fatih Karagümrük’e tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig’e çıkan Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma’yı arayarak, Hurma’yı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma’yı telefonla arayarak kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, ayrıca bundan sonraki mücadelelerinde Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına başarılar diledi.