Fatih Tekke'den derbi sonu açıklama: Bu galibiyet kesinlikle oyuncularımındır

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Benim de ilk derbi galibiyetim oldu. Özellikle ilk yarı bana göre çok çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımın maç boyunca inanç, istek, arzu ve oyuna bağlılığı üst düzeydi." dedi.

Galatasaray'a fazla pozisyon vermediklerini aktaran Tekke, "Bizim aslında ilk yarı 2-3 tane daha fırsatımız var, maçı iki ve üç yapabilirdik. Ama çok zor bir galibiyet, çok zor bir maçtı. Giren çıkan tüm kadroya baktığınızda gerçekten güçlü bir kadroyu yendik. Oyuncularımı kutlarım. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Gelecek maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekke, şunları söyledi:

"Son 6 maç ve periyot gerçekten zor. Herkes için zor, her maç zor oluyor. Hayallerinin peşinde koşan bir takım. Bugün o inancı gösterdik ve en azından duygu olarak yarıştığımız takımlara bir nebze bazı duygular bıraktık diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir maçtı. Bundan sonraki maçlarda inanın bu duyguyu yakalamak kolay olmayacak. Galatasaray ile oynamak, ambiyans, o destek, inanmışlığı artıracak o arkamızdan gelen rüzgar... Onlara çok ihtiyacımız var. Kimin nerede nasıl oynadığı değil."

Fatih Tekke, bugün de kadrolarında eksiklikler olduğunu dile getirerek, "İnandığınızda, o duygunuzu biraz artırdığınızda yapmak istediklerimizin çoğunu yapmaya çalışan bir takım vardı. Dolayısıyla hepsinin ayaklarına sağlık. Bugün bu maçı teknik taktik bence çok konuşulmadan oyuncularımın inancı yaptı. Bu gruba ağabeylik yapan bizler de onlara olan güvenimizi her defasında tekrar ediyoruz, yine tekrar edeceğiz. Dolayısıyla bu galibiyet kesinlikle oyuncularımındır." ifadelerini kullandı.