Fatih Terim, PDFK'ye sevk edildi
TFF, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Akhisar maçı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadığı maçta "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Fatih Terim'in, tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da aynı sebepten tedbirli olarak PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: AA