Fatih Terim Suudi Arabistan'da taktığı milyon liralık saatle sosyal medyada gündem oldu!
Al-Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, 1,7 milyon TL değerindeki Breguet Tradition 7067 marka saatiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Beyaz altından yapılan ve iki farklı zaman dilimi gösterebilen saat, tasarımı ve fiyatıyla büyük ilgi gördü.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımındaki yeni görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Terim’in Suudi Arabistan’daki bu gösterişli başlangıcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör bu kez saha içindeki başarıları değil kolundaki saatle ile gündeme oturdu.
Fatih Terim’in antrenman sırasında taktığı Breguet Tradition 7067 marka saat, tasarımı ve değeriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Saatin fiyatı 1,7 milyon TL olarak belirtilirken, beyaz altın kasası ve skelet tarzı kadranıyla dünyanın en prestijli saat markalarından biri olduğu ifade edildi.
Breguet Tradition 7067 özellikleri
Breguet Tradition 7067, 40 mm kasa çapına sahip ve özel bir tasarımla dikkat çekiyor. Saatin üst kısmında ayrı bir zaman dilimi ayarlanabilirken, sol alt kısmında ikinci bir saat dilimi görüntülenebiliyor. Ayrıca arka kısmında yer alan güç rezervi göstergesi, saatin teknik anlamda ne kadar donanımlı olduğunu gözler önüne seriyor.
Saat sosyal medyada gündem oldu
Fatih Terim’in lüks saat seçimi, futbolseverler arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar saatin zarafetini överken, bazıları ise yüksek fiyatı nedeniyle eleştirilerde bulundu.