Fatih Terim Suudi Arabistan'da taktığı milyon liralık saatle sosyal medyada gündem oldu!

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımındaki yeni görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Terim’in Suudi Arabistan’daki bu gösterişli başlangıcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör bu kez saha içindeki başarıları değil kolundaki saatle ile gündeme oturdu.

Fatih Terim’in antrenman sırasında taktığı Breguet Tradition 7067 marka saat, tasarımı ve değeriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Saatin fiyatı 1,7 milyon TL olarak belirtilirken, beyaz altın kasası ve skelet tarzı kadranıyla dünyanın en prestijli saat markalarından biri olduğu ifade edildi.

Breguet Tradition 7067 özellikleri

Breguet Tradition 7067, 40 mm kasa çapına sahip ve özel bir tasarımla dikkat çekiyor. Saatin üst kısmında ayrı bir zaman dilimi ayarlanabilirken, sol alt kısmında ikinci bir saat dilimi görüntülenebiliyor. Ayrıca arka kısmında yer alan güç rezervi göstergesi, saatin teknik anlamda ne kadar donanımlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Saat sosyal medyada gündem oldu

Fatih Terim’in lüks saat seçimi, futbolseverler arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar saatin zarafetini överken, bazıları ise yüksek fiyatı nedeniyle eleştirilerde bulundu.