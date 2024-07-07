Fatih Terim, Türkiye-Hollanda maçını yorumladı: 'Sadece savunma yaparak kazanamazsınız'

Türkiye'nin ve dünyanın sonucunu merakla takip ettiği Euro 2024 çeyrek final müsabakası olan Hollanda-Türkiye karşılaşması, 2-1'lik Hollanda galibiyetiyle sonuçlandı.

Daha önce üç kez A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan deneyimli antrenör Fatih Terim, karşılamaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin BeinSports'da konuşan Terim, "İkinci yarı Weghorst’un girişi ile beraber Hollanda tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldu. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız. İkinci yarıda geri düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı ve aksine kalemizde çok tehlike gördük. Turnuvada en rahat kazanacağımız maç buydu" yorumunda bulundu.

"Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz"

Geriye düştükten sonra pozisyon bulduğumuz ancak skor yapamadığımızı belirten Terim, çok önemi bir ofansif gücü olan takımımızın defanstaki hataları yüzünden başarısız olduğunu söyledi.

Terim, "Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz. İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi" dedi.

Terim, "Son 10 dakikaya skor dezavantajıyla girdik" 4-2-3-1’e döndük. Kerem girdi, Okay girdi. Kenan’la Salih çıktı ama Hollanda’nın tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncularını devreye sokmasını maalesef önleyemedik" ifadesinde bulundu.

"Yarı finali değil finali kaybettik"

"Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız" diyen Terim, "Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Ben Türkiye için sadece yarı finali değil finali kaybettiğini söyleyebilirim" açıklaması yaptı.

Terim, bir üst tura çıkmamız halinde rakibimiz olacak olan İngiltere'yi rahat yenebileceğimizi savundu.

Terim, "İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriyim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız" dedi.

Montella ve ekibini tebrik etti

Türkiye'yi "finale çok yaklaşmış" olarak gördüğünü vurgulan Terim, Hollanda'ya başarılar dilerken aynı zamanda teknik direktör Montella ve ekibini tebrik etti.

Terim son olarak, "Bu arada, başta Montella olmak üzere teknik ekibini ve oyuncularımızı da canı gönülden kutluyorum. Olsun bizi çok güzel temsil ettiler. Kaybetmesini de bilmeliyiz. Taraftarlarımız muhteşemdi. Oraya renk getiren taraftar ve takımdık" dedi.