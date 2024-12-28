Fatih Terim, yeni takımı Al-Shabab ile ilk antrenmanına çıktı

Fatih Terim, dün İstanbul'dan yeni takımı Al-Shabab'ın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bugün ise takımıyla ilk kez buluştu.

Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı.

Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.

Bu sezon 13. haftası geride kalan ligde 23 puan toplayan Suudi ekibi, 6. sırada yer alıyor.

Terim'in yeni takımında kazancı merak konusu olmuştu. Fatih Terim, Al-Shabab ile imzaladığı 5 aylık sözleşme sonunda Fatih Terim, 1 milyon 750 bin Dolar kazanacak.