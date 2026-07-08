FB HAZIRLIK MAÇI: Fenerbahçe Admira Wacker mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi girmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip yaz kampını Avusturya'da gerçekleştirirken bu akşam ilk hazırlık maçını yapacak. Taraftar mücadeleyi iple çekerken mücadeleye dair bilgiler sorgulanıyor.

Fenerbahçe Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Admira Wacker - Fenerbahçe maçı 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka TV100'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahça daha sonra 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK Linz takımı ile hazırlık maçına çıkacak.