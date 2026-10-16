FB maç tarihi ve saati... Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe seyircisi önünde Alanyaspor'u ağırlayacak. Atık puan kaybına tahammülü olmayan ve galibiyet serisi isteyen Sarı Kanarya Akdeniz temsilcisini evine elini boş göndermek peşinde... Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 17 Ekim Perşembe saat 19.00'da başlayacak.

Tek eksik Mert Müldür

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesinde Mert Müldür dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ameliyatı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Mert Müldür, yarınki karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Aston Villa maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Marco Asensio ile dizine darbe alan N'Golo Kante'nin ise mücadelede forma giymesi bekleniyor.