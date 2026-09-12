FB maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Camia şu sıra sıkıntı yaşarken Sarı Kanarya alacağı 3 puan bulmak istiyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler yine bir kaos yaşamamak için deplasmandan 3 puan çıkarmak istiyor. Taraftar mücadeleye kitlenirken "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hız kesmiyor.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.
19. karşılaşma
İki takım arasındaki 18 karşılaşmanın 16'sından Fenerbahçe galip ayrılırken, Gaziantep FK sadece 2 maçta kazanmayı başardı.
enerbahçe bu mücadelelerde rakip fileleri 51 kez havalandırırken, Gaziantep FK'nin gol sayısı 15'te kaldı.