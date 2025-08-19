FB maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Benfica maçı bugün mü, ne zaman? Sarı Kanarya'nın maçı bugün mü?

Fenerbahçe, Benfica ile Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için sahaya çıkacak. İlk maçı temsilcimiz kendi evinde oynayacak. Sarı Kanarya güzel bir skor alıp turu aralamak istiyor. Mücadele bilgileri gündem olurken peş peşe gelen soru ise "Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı maça Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle tek eksikle çıkacak.

Öte yandan, son Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün ise bu maçla birlikte takıma dönmesi bekleniyor.

Ayrıca, Fenerbahçe ve Benfica bu karşılaşmayla birlikte tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 6 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, Benfica 3 galibiyet elde etti ve 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.