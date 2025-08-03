Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İlk maç deplasmanda oynanacak ve mücadele bilgileri gündem olmuş durumda... Şimdi sıkça gelen sorular "FB maçı şifresiz mi", "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele dijital platform olan S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosu:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar kadroda yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun