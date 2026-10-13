FB Şampiyonlar Ligi maç tarihi ve saati... Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 2. maçına çıkacak. Rakip İngiliz köklü kulübü Aston Villa... Milyonlarca futbolsever bu maçı beklerken sıklaşan soru "Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bu hafta Astın Villa ile karşılaşacak. İlk maçında berabere kalan Sarı Kanarya ikinci maçında Aston Villa'nın konuğu olacak. Hedef 3 puan... Peki, Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa Fenerbahçe maçı bilgileri...
Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.
4. kez karşı karşıya gelecekler
Fenerbahçe ve Astan Villa Avrupa'da 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3 müsabakadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.