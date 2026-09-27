FB Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma ile berabere kaldı. Sarı Kanarya ikinci maçında ise galibiyet istiyor. Rakip bu sefer Aston Villa... Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.

4. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ve Astan Villa Avrupa'da 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3 müsabakadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.