FB Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati.. Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Rakip bu sefer Çekya ekibi Slavia Prag... Sarı-lacivertliler Aston Villa yenilgisini unutturmak ve Slavia Prag'ı yenerek eli boş göndermek istiyor. Heyecan katsayısı gittikçe artarken sıklaşan soru da "Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Sarı Kanarya'nın bu mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sarı Kanarya Avrupa'da 309. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı ekibine konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı Kanarya, Avrupa kupalarında geride kalan 308 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 433 gol gördü.