FB Süper Lig maçı ne zaman? Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Milli ara sona erdi. Kulüpler maç hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe de bu hafta Rizespor ile karşılaşıyor. Puan farkını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler bu maçtan puan almak isterken "Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig yedinci hafta maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Sarı Kanarya, hazırlıklarını 8 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.