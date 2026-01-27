FCSB-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic, düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA