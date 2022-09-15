Federer kortlara veda ediyor

İsviçreli tenis yıldızı Roger Federer, gelecek haftaki Laver Cup'tan sonra tenisi bırakacağını açıkladı.

Federer, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Birçoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl sakatlıklar ve ameliyatlarla benim için zorlu geçti. Tam maç formuna kavuşabilmek için sıkı çalıştım. Fakat vücudumun kapasitesini ve sınırını da biliyorum ve (vücudumun) son zamanlarda bana verdiği mesaj ağır oldu. Artık 41 yaşındayım" dedi.

"Son 24 yılda 1,500'den fazla maçta oynadım" diyen tenisçi, "Müsabaka kariyerimi sonlandırma vaktinin ne zaman olduğunu artık kabul etmem lazım" dedi.

"Gelecek hafta Londra'daki Laver Cup, benim son ATP maçım olacak. Elbette gelecekte tenis oynamaya devam edeceğim ancak Grand Slam veya tur olmayacak" diye belirtti.