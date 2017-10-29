Federer'den sezonun 7. şampiyonluğu
Seyircisi önünde oynadığı İsviçre Salon Turnuvası'nda 8. kez mutlu sona ulaşan Federer, bu sezon teklerdeki 7. şampiyonluğunu elde etti.
İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 2-1 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.
Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 19. basamağındaki Juan Martin del Potro karşılaştı.
Federer, 2012 ve 2013'te kendisini yenerek şampiyon olan del Potro'yu 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek İsviçre Salon Turnuvası'nda 8. kez mutlu sona ulaştı.
36 yaşındaki Federer, bu sezon 7'nci, kariyerindeki 95. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA