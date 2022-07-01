Fenebahçeli Ozan Tufan Hull City'ye transfer oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'den transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.