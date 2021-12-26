Fenerbahçe: 2 - Yeni Malatyaspor: 0
Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.
56. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Mesut Özil'in pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
61. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Aabid'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde yükselen Wallace topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Valencia, soldan bindiren Pelkas'ın önüne pasını gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Pelkas, açısını düzeltip ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-0
Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Dk. 80 Tisserand), Szalai, Novak, Sosa, Crespo (Dk. 68 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Dk. 80 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 68 Valencia)
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi (Dk. 81 Haqi Osman), Aabid (Dk. 70 Mallan), Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 81 Karim Hafez), Mounir, Tetteh
Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 73 Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 58 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Pelkas (Fenerbahçe)