Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı

11. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazına katederek şutunu çekti, kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.

18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Soldan kazanılan kornerde Brnic ceza sahası içine ortaladı. Piatek'in kafa vuruşunda, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarpıp Duarte'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıda topun başına Piatek geçti. Bu futbolcunun yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşta Livakovic iki hamlede topa hakim olarak gole izin vermedi.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Amrabat, ceza sahası içine ortaladı. Talisca, meşin yuvarlağı göğsüyle Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı gol yağmuru oldu

50. dakikada Anderson Talisca’nın pasında sol kanatta topla buluşan Dusan Tadic’in topla ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

55. dakikada Fred’in pasında topla buluşan Anderson Talisca’nın ceza yayından vuruşunda defanstan seken topu ceza sahası içinde alan Edin Dzeko, müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. Talisca’nın vuruşundan sonra ceza sahası içinde meşin yuvarlağın, Jerome Opoku’nun eline çarptığı için VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı kararı vermedi ve daha sonra maçı devam ettirdi.

60. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milan Skriniar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekti. Pozisyonun devamında İsmail Yüksek’ten topu alan Skriniar’ın rakiplerini geçerek sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

85. dakikada Dusan Tadic’in ara pasında topla buluşan Sebastian Szymanski’nin ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Youssef En Nesyri’nin kafa vuruşunda Leo Duarte, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

86. dakikada Filip Kostic’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Youssef En Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

90+1. dakikada Joao Figueiredo'nun sağ kanattan pasında topu alan Crespo'nun sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra Mert Müldür'ün uzaklaştırmak istediği top havalandı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde bulunan Ömer Faruk Beyaz'ın vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

90+3. dakikada Dusan Tadic ceza sahası içine girmek isterken, defanstan seken topu İrfan Can Kahveci aldı. İrfan Can'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde bulunan Oğuz Aydın meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Pozisyon için ilk olarak ofsayt kararı verilirken hakem Burak Pakkan, VAR'ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-4