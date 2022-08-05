Fenerbahçe: 3 - Slovacko: 0

6. dakikada Lincoln Henrique'nin sol köşeden ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla penaltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yerden şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe'nin öne geçti. Rossi'nin sol kanattan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor'un sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique'nin barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde gitti.

48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma), Lincoln Henrique, Rossi (Dk. 60 Serdar Dursun), Valencia (Dk.77 Arda Güler)

Slovacko: ​​​​​​​Nguyen, Reinberk (Dk. 69 Vecheta), Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik (Dk. 46 Levin), Petrzela (Dk. 63 Tomic), Holzer (Dk. 63 Sinyavskiy), Travnik (Dk. 86 Kohut), Kalabiska

Goller: Dk. 17 Emre Mor, Dk. 45+1 ve Dk. 81. Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 48 Hofmann (Slovacko)

Sarı kartlar: Dk. 54 Jorge Jesus (Teknik direktör), Dk. 55 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 65 Travnik, Dk. 90+2 Sinyavskiy (Slovacko)