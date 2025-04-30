Fenerbahçe 7. kez Final Four'da

THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, ilk müsabakadan 83-78, ikinci karşılaşmadan da 89-72'lik skorlarla galip ayrıldı. Paris'teki ilk maça Nigel Hayes-Davis, Devon Hall, Marko Guduric, Bonzie Colson, Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı. Soyunma odasına da 46-40'lık skorla giren Kanarya, maçın bitimine 1 dakika kala 80-76 önde girdi. Ev sahibinin savunmadaki etkinliği ile son 15 saniye kala eşitlik sağlandı. Fenerbahçe, son topta skor bulamazken karşılaşmada 80-80'lik skorla uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda Tarık Biberovic'in üst üste sayılarıyla sarı-lacivertliler, 8-0'lık seri yakaladı. Kalan bölümde Nadir Hifi ve Nigel Hayes'in karşılıklı basketleri olurken Jasikevicius'un öğrencileri 98-88 galip gelerek adını Final Four'a yazdırdı. Paris ekibinde Timothy Shorts, 29 sayıyla en skorer isim olurken, uzatma dakikalarında 5 faulle oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de ise en skorer 21 sayıyla Tarık Biberovic oldu.

7. kez Final Four bileti

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle üst üste 2. kez bu başarıyı tekrarladı. EuroLeague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek.