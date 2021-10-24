Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı: 1-2
Fenerbahçe sahasında konuk ettiği, Aytemiz Alanyaspor'a 90+3'te engel olamadığı golle 2-1 yenildi.
4. dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
12. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde, kaleci topu kontrol etti.
29. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken, meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.
38. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Novak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasına Serdar Dursun'un altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
89. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mesut Özil'in sağdan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı'dan seken top Szalai'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.
90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Candeias'ın sağdan kullandığı kornerde Milunovic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda seken topu arka direkte yine kafa vuruşuyla tamamlayan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım Sangare (Dk. 72 Crespo), Gustavo, Zajc (Dk. 71 Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Pelkas (Dk. 81 Mesut Özil), Rossi (Dk. 71 Valencia), Serdar Dursun
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Umut Güneş, Novais (Dk. 74 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca (Dk. 82 Candeias), Emre Akbaba (Dk. 90 Leroy Fer), Davidson (Dk. 90 Oğuz Aydın), Diedhiou
Goller: Dk. 75 Emre Akbaba, Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 80 Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Zajc, Dk. 85 Novak (Fenerbahçe), Dk. 70 Novais (Aytemiz Alanyaspor)