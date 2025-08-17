Fenerbahçe açıkladı! Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastanede kontrolden geçti. Kulüpten yapılan açıklamada, golcünün kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi. Tosun’un sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.
Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, Göztepe ile oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlığın ardından oyuncunun kontrollerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.