Fenerbahçe, Adana'da golcüleriyle güldü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan müsabakada sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri 69 ve 71. dakikalarda topu ağlara gönderirken, 74. dakikada da Edin Dzeko'nun kaydettiği golde pası veren isim oldu. Faslı forvet Adana'da attığı gollerle bu sezon Süper Lig'de 10 golüne ulaştı. Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko da 3 maç sonra gol sevinci yaşarken, ligdeki 10. golüne imza attı.

Cenk Tosun'dan siftah

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Cenk Tosun, 76. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Cenk, 90+1. dakikada Sofyan Amrabat'ın ortasında kafayla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 5 maçta süre alan 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde de 3 maçta forma giydi. Cenk Tosun, Adana Demirspor maçında attığı golle sarı-lacivertli forma altında resmi maçlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Tadic asistlerine devam etti

Adana ekibine karşı yedek başlayan Dusan Tadic, 2 golde katkı sağladı. Mücadelenin 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine dahil olan Tadic, En-Nesyri'nin gollerinde gol pası veren isim oldu. Bu sezon sarı-lacivertli takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Sırp futbolcu, ligde 9. asistine imza attı. Dusan Tadic'in ligde 8 golü de bulunuyor.