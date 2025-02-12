Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Maç şifresiz mi?)
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe bir kez daha Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı lacivertliler Avrupa'da 'tamam mı devam mı' maçlarının ilkini oynayacak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off'undaki rakibi Belkçikalı Anderlecht. Maç öncesi taraftarlar Fenerbahçe-Anderlecht maçının gününü, saatini, hangi kanalda yayınlanacağını, Fenerbahçe'nin eksiklerini ve UEFA kadrosunu merak ediyor. Detaylar haberde...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu başlıyor. Türk temsilciler Fenerbahçe ve Galatasaray da Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.
Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe-Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te İstanbul'daki Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
Fenerbahçe-Anderlecht maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe-Anderlecht karşılaşması TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını şifresiz olacak.
Fenerbahçe-Anderlecht rövanş maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Anderlecht karşılaşmasının rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.
Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik?
Fenerbahçe, Anderlecht maçında sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan faydalanamayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için resmi kadrosu şöyle: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.