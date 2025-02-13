Fenerbahçe - Anderlecht ve AZ Alkmaar - Galatasaray maçları hangi kanalda, saat kaçta? (Şifresiz mi, Şifreli mi?)

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçlarında sahaya çıkıyor. Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe ise İstanbul'da Anderlecht ile karşılaşacak. İşte maçlara ilişkin detaylar:

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı detaylar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için AZ Alkmaar karşısına çıkıyor. Play-off turu ilk maçında, sarı-kırmızılılar deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Alkmaar - Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi Şifresiz mi?

Karşılaşma, 13 Şubat Salı günü saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

Galatasaray'da 6 kritik eksik!

Galatasaray’da kritik mücadele öncesi önemli eksikler var. Sakatlıkları nedeniyle Mauro Icardi, Yunus Akgün ve İsmail Jakobs forma giyemeyecek. Ayrıca Ajax maçında kart cezalısı durumuna düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda yer almayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 maçta 19 gol kaydederek en golcü takım olan Galatasaray, hücum gücüne rağmen savunmada sorunlar yaşadı. Sarı-kırmızılılar, UEFA organizasyonlarında bu sezon oynadığı 10 maçın tamamında kalesini gole kapatamadı. Ayrıca, Galatasaray bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 deplasman maçında galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı detaylar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı amaçlıyor.

Fenerbahçe - Anderlecht hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi Şifresiz mi?

Mücadele, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic’in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic yapacak.

Fenerbahçe stoper sıkıntısı çekiyor

Fenerbahçe’de maç öncesinde önemli eksikler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca, sakatlığını atlatmasına rağmen tam olarak hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic’in de maçta forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasında Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland gibi güçlü rakiplerle mücadele etti ve ligi 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Anderlecht ise 14 puanla 10. sırada yer aldı.