Fenerbahçe, Antalya'da farka koştu: 5-2
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 5-2'lik farklı skorla yendi.
16. dakikada Zajc’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mezut Özil’in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
19. dakikada Efecan Karaca’nın ceza alanı dışından plase vuruşunu kaleci Altay güçlükle çıkardı.
21. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine yerden yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Novais’in vuruşunu kaleci güçlükle engelledi. Dönen topu önünde bulan Emre Akbaba’nın şutu defansa çarparak kornere gitti.
26. dakikada Altay Bayındır’ın savunma arkasına gönderdiği topta Rossi, kalecinin üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Mesut Özil’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Dursun’un plase vuruşu sol alt kale direğinden oyun alanına döndü.
38. dakikada sol kanattan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Miha Zajc’ın gelişine vuruşu üstten auta gitti.
44. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına sarkan Efecan Karaca vuruşunu yapmak isterken, Kim araya girdi, kaleye yönelen topu Altay güçlükle kornere çeldi.
47. dakikada Mesut Özil’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutunu kaleci son anda çıkardı. Sonrasında Zacj, Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı.
48. dakikada hakem VAR' incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada Musut Özil penaltı vuruşunu gole çevirdi. 0-2
53. dakikada sol kanatta topu alan Emre Akbaba hemen yanındaki Tayfur'a bıraktı, bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-2
67. dakikada Novais’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Altay çıkardı. Dönen topu Tayfur Bingöl iyi takip etti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
71. dakikada Juanfran’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
78. dakikada Szalai sol kanattan arka direğe yaptığı ortada, Rossi kafayla topu kale önündeki Arda'ya bıraktı. Arda’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3
84. dakikada Juanfran’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun sert şutunu kaleci kornere çıkardı.
90. dakikada savunma arkasına atılan topta Rossi sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Pelkas boş ağlara gönderdi. 2-4
90+3. Dakikada Arda Güler’in ceza alanı arka direğe kestiği ortada Berisha’nın kafası ağlarla buluştu. 2-5
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx
Alanyaspor: Marafona x, Furkan Bayır xx, Milinovic xx (Oğuz Aydın dk. 74 x), Awaziem x (Diedhiou dk. 61 x), Juanfran x, Umut Güneş x, Novais x, Tayfur Bingöl xxx, Efecan Karaca xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu x (Candeias dk. 84 ?)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Erencan Yardımcı, Emirhan Aydoğan, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Szalai xx, Kim Min-jae xx, Serdar Aziz xx, Ozan Tufan x (Pelkas dk. 68 x), Zajc xx, Crespo xx, Rossi xxx (Burak Kapacak dk. 90 ?), Samuel xx, Mesut Özil xxx (Arda Güler dk. 74 xxx), Serdar Dursun xx (Berisha dk. 74 xx)
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Sosa, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Rossi (dk. 26), Mesut Özil (dk. 50 pen.), Arda Güler (dk. 78), Pelkas (dk. 90), Berisha (dk. 90+3) (Fenerbahçe), Tayfur Bingöl (dk. 53 ve 67)(Alanyaspor)
Sarı kartlar: Awaziem (Alanyaspor), Serdar Dursun, Pelkas (Fenerbahçe)