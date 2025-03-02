Fenerbahçe Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada Mert Müldür'ün duran toptan kafa golüyle öne geçti. Golün ardından oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 26. dakikada önde baskı sonucunda Dusan Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 30. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

Maçın ikinci yarısında tempoyu yükseltmeyen sarı-lacivertliler, rakibine de pozisyon vermedi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını 4'e indirdi.

Tadic ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, ligde 6 maç sonra rakip fileleri sarstı.Gol yollarında ligin ilk bölümüne göre etkisiz bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, 26. dakikada takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.

Ligde son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında gol kaydeden Tadic, daha sonra oynadığı 6 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.

Tadic, söz konusu süreçte 13 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da bir gol bulmayı başarmıştı.Antalyaspor filelerini sarsan Sırp oyuncu, ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.

Seri 11 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça taşıdı.2025 yılında resmi maçlarda hiç mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, bu süreçte ligde 9 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.

En-Nesyri durdurulmuyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, son haftalarda gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor.Antalyaspor karşısında 30. dakikada golle buluşan Faslı santrfor, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 gole ulaşan ve kariyer sezonunu geçiren En-Nesyri, ligde forma giydiği son 10 karşılaşmada 13 gole imza attı.

Mourinho'ya büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jose Mourinho'ya büyük destekte bulundu.Tribünler, karşılaşma boyunca Portekizli teknik adama sevgi gösterilerinde bulunurken, stat hoparlörlerinde de 62 yaşındaki çalıştırıcı için bestelenen şarkı çalındı.