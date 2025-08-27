Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'dan Jose Mourinho'nun sözlerine yanıt

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçı öncesinde hem rakibi hem de teknik direktör Jose Mourinho’nun açıklamalarını değerlendirdi.

“Benfica abartılacak bir takım değil”

Akın, Benfica’nın çok büyük bir güç olmadığını belirterek, “Her şey olur, her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica’da. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya...” ifadelerini kullandı.

“Mourinho beni çok iyi tanır”

EkolTV'nin haberine göre; Hamdi Akın, Mourinho’nun kendisi hakkında söylediği düşünülen sözlerine yanıt vererek, “Mourinho’nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho beni çok iyi tanır. Ben başkan yardımcısı değil, asbaşkanım; sorunların muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız” dedi.

Mourinho’dan ne demişti?

Mourinho bugün oynanacak maç öncesi dün yapılan basın toplantısında Benfica karşılaşmasıyla ilgili yorumların takımı etkilemeyeceğini söyleyerek, “Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler beni ilgilendirmiyor. Kendisiyle şahsen tanışmıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemez. Kulüp yapısı çerçevesinde konumu güçlenebilir ama ismini bile bilmiyorum” demişti.