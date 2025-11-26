Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı bu akşam mı? Fenerbahçe Ferençvaroş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Ferençvaroş'u ağırlıyor. Futbolseverler bu maça odaklanırken mücadele bilgileri sıkça araştırılıyor. Bu sebeple de "Fenerbahçe Ferençvaroş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hangi tarihte, saat kaçta?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım Perşembe 20.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

5 eksik

Fenerbahçe, Ferencvaros maçı öncesine 5 önemli eksikle hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri süren Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de kadroda yer almayacak isimler arasında.

Takım buna ek olarak Avrupa listesinde bulunmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş’tan da yararlanamayacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Ferencvaros mücadelesinde sahaya çıkamayacak.

Öte yandan Fenerbahçe’de Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi. Sezon başında listeye yazılmayan genç oyuncu, Cenk Tosun’un iki ayı aşan sakatlığı nedeniyle boşalan kontenjana eklendi. Teknik direktör Tedesco’nun uygun görmesi halinde Levent, Ferencvaros karşısında görev alabilecek.