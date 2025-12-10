Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı bugün mü, yarın mı? Brann - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde 6. maçlar için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe de Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak. 20. sıradaki Fenerbahçe alacağı 3 puanla üst sıralara yükselecek. Peki, Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin de yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.

En-Nesyri yeniden 11'e

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.