Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Brann FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 6. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz bir sonraki maçını Norveç ekibi Brann ile yapacak. Mücadelenin bilgilerini öğrenmeye çalışanlar "Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Avrupa Ligi'nde 6. maçlar oynanacak. Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. 20. sırada yer alan temsilcimizin bu maçtan galip gelmesi şart. Müsabaka büyük bir heyecanla beklenirken "Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Brann - Fenerbahçe maçı 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

7. hafta

22 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Aston Villa

8. hafta

29 Ocak Perşembe

23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe

Kaynak: HABER MERKEZİ
