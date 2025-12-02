Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Brann FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 6. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz bir sonraki maçını Norveç ekibi Brann ile yapacak. Mücadelenin bilgilerini öğrenmeye çalışanlar "Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Avrupa Ligi'nde 6. maçlar oynanacak. Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. 20. sırada yer alan temsilcimizin bu maçtan galip gelmesi şart. Müsabaka büyük bir heyecanla beklenirken "Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brann - Fenerbahçe maçı 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
7. hafta
22 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
8. hafta
29 Ocak Perşembe
23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe