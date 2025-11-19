Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? FB - Ferençvaroş maçı hangi tarihte, saat kaçta?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, gruptaki 5. maçta sahada olacak ve taraftarların beklentisi yüksek. Futbolseverler, maç saatini ve tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman" sorusunu hızlandırıyor.

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hangi tarihte, saat kaçta?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım Perşembe 20.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma hareketleriyle süren idmanın, çabukluk ve pas organizasyonlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.