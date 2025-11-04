Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Viktoria Plzen FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, 4. maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler son iki maçını kazanarak moral bulmuş durumda. Taraftarlar bu maçı kaçırmak istemezken "Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen 2 maça çıktı. Bu mücadelelerden temsilcimiz 1 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.