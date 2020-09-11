Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasını imzaladı

11 Eylül 2020

Ceyhun KUBURLU

Beklenen oldu ve Fenerbahçe Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırması anlaşmasını imzaladı.



KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.



Fenerbahçe'nin borç ana para ödemesi diğer kulüpler gibi bu sezon giderler hanesine yazılmayacak. Böylece Fenerbahçe'nin Harcama Limiti 400-450 milyon lira arasında olması bekleniyor. Yüzde 15'lik sapma payının yüzde 40'a çıkarılması ve Vedat Muriç transferine bağlı olarak bu rakam 500 milyon liraya kadar çıkabilir.

TFF Harcama Limitleri'ndeki sapma payını yüzde 15'ten 40'a çıkarırsa, Fenerbahçe en fazla harcama limitine sahip ikinci kulüp olabilecek.