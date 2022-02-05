Fenerbahçe, Başakşehir'e 1-0 kaybetti

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e mağlup oldu. Karşılaşmada atılan tek gol sonucu belirlerken, üç top direklere takıldı. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşarken, Başakşehir ilk kez rakibini aynı sezon iki kez yenmiş oldu.

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmayı Başakşehir, 1-0 kazandı. Karşılaşmanın tek golünü Berkan Özcan’ın attı.

Bu galibiyetle Başakşehir puanını 37’ye yükseltirken, Fenerbahçe 37 puanda kaldı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı ilk maçı kazandı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.

Berkay Özcan gol sayısını 3'e yükseltti

Turuncu-lacivertli ekibin orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, bu sezon ligdeki 3. golünü Fenerbahçe karşısında buldu.

Berkay, mücadelenin 61. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Berkay, Medipol Başakşehir'in Antalya deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede de iki kez gol sevinci yaşamıştı.

Tolga Ciğerci cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Tolga Ciğerci, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Tolga, turuncu-lacivertli ekibin sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.