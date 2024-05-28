Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin davetiyle seçim çalışmaları için Ankara'ya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda içinde bulundukları seçim atmosferinin, Fenerbahçe demokrasisinin güçlendiği bir süreç olması temennisinde bulunan Koç, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde de camianın kenetlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

'Biz 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı'

Koç, olağanüstü bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi diyen biri varsa hakikaten iyi niyetli değildir. Şampiyon olamadık. Biz 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı. Rakamlara bakacak olursak; 99 puan, 99 gol, en çok gol atan takım, en iyi averajı olan takım, en az yenilen takım, şampiyon bile iki sefer yenildi. Deplasmanlarda namağlup, derbilerde 4 galibiyet 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Böyle bir tabloyu herhangi bir Fenerbahçeliye çizseydik, altına imza atar 'biz bu sene net şampiyon olduk' deyip geçerdik. Ama gördük ki herkesi yendik, rakiplerimizi yendik, puan rekorlarını yendik ama sistemi bir kez daha yenemedik. Ben hocamızla, takımımızın her bir ferdiyle; gösterdikleri karakterden, mücadeleden ve bize yaşattıkları mutluluklardan dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü olağanüstü bir sezon geçirdiler."

'Tarihin en iyi kadrosu'

Yaşanan bazı olaylardan sonra çok daha hırslandığını anlatan Ali Koç, "Son iki senede Fenerbahçe'nin üzerindeki finansal fair-play, harcama limitleri, federasyonun sıkıştırmaları olsun bir nebze olsun kalktı. Son 2 senede prangaları atınca ne kadar daha iyi planlamalar yaptığımızı, ne kadar iyi kadro kurduğumuzu, iyi hoca getirdiğimizi gördünüz. Geçen sene de çok iyi top oynadık. Bir noktadan sonra sarsıldık. Bu sene rekorları kırdık. Son haftaya kadar taşıdık. Ama bir şekilde sistemi yenemedik. Niye umutluyum? Artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Tarihin en iyi kadrosu diyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi sonucunu bu kadro almıştır. İnşallah bu kadronun üstüne 3-4, bilemediniz 5 çok iyi ilave yapacağız. Bunun planları ve programları da hazır. Nisan ayından beri Mario Branco ve ekibi bunu çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Sisteme karşı verdiğimiz mücadelede bir noktaya geldik'

Yeniden aday olmasıyla ilgili nedenlere değinen Koç, şunları söyledi: "Hayatta aptallar ile ölüler değişmez. Hepimiz değişiriz; bazen iyi, bazen kötü. Son dönemeçte dinlediklerim, duyduklarım, 'Şampiyon yapmaya geliyorum. Para, borç benim için önemli değil' sözleri... Birden tüylerim diken diken oldu. Eski günlere ne yazık ki çağrışımlar yapılıyor. 'Keşke şampiyon olacağım' dendiği zaman şampiyon olunabilse. Bu kulübün 6 senede geldiği noktaya geri dönmemesi için ben bu mücadeleye girmeye karar verdim. Yeniden aday olmak için nedenlerim; yaptıklarımızı bitirmek, eski zihniyetin dönmemesi, bu sisteme karşı verdiğimiz mücadelede bir noktaya geldik, bunu devam ettirebilmek. Bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız."