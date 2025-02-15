Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türk futbolunun kurtuluşu için mücadele ediyoruz, adalet geldiğinde herkes kazanacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, toplantıda yaptığı konuşmada futbolun yanı sıra farklı branşlardaki başarıları, transfer sürecini ve Türk futbolundaki adalet tartışmalarını değerlendirdi.

"Avrupa’daki yürüyüşümüz devam edecek"

Fenerbahçe’nin son yıllarda Avrupa’da istikrarlı bir takım haline geldiğini vurgulayan Koç, "Sezon öncesi belirlediğimiz Avrupa hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Kadın ve erkek basketbol takımlarımız başarılı bir performans sergiliyor. Futbol takımımız da Anderlecht karşısında güzel bir oyunla kazandı. Ancak rehavete kapılmamalıyız, ikinci maç da çok önemli. Son 5 yılda Türkiye’nin UEFA puanlarının üçte biri Fenerbahçe’den geldi. Avrupa'daki yürüyüşümüz sürecek" diye konuştu.

"Transferde sözümüzü tuttuk"

Kış transfer döneminde güçlü takviyeler yaptıklarını belirten Ali Koç, "Hocamızın sistemine uyum sağlandıkça daha başarılı sonuçlar gelecek. Transfer konusunda ise Fenerbahçe, Avrupa’nın ilk 5 ligine geçiş için cazip bir kulüp haline geldi. Talisca ve Skriniar transferlerinde büyük bir mücadele verdik. Rakiplerimizin daha yüksek tekliflerine rağmen, bu oyuncular verdikleri sözleri tutarak Fenerbahçe’yi seçti. Fenerbahçe, sadece iyi oyuncular değil, büyük karakterler de transfer etti" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe, Türk futbolu için terör örgütüne karşı sarı duvar ördü"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in geçmiş açıklamalarını göstererek çelişkilere dikkat çeken Koç, "Bizi Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ama biz futbolun temizlenmesi için mücadele ediyoruz. Türk futbolunun gerçekleri herkes tarafından artık biliniyor. Fenerbahçe, Türk toplumunu uçuruma sürükleyen terör örgütüne karşı sarı duvar örmüştür" dedi.

"Türk futboluna adalet geldiğinde herkes kazanacak"

Ali Koç, Türk futbolunun yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Sorun sadece TFF veya MHK’nın istifası değil. Biz, herkes için adaleti sağlayacak bir sistemin kurulmasını istiyoruz. Türk futbolu temizlendiğinde, Avrupa'da daha güçlü olacağız, ekonomimiz gelişecek ve futbolumuza duyulan güven artacak" diye konuştu.

"İnanın, güzel günler bizi bekliyor"

Fenerbahçe’nin veremeyeceği hiçbir hesabı olmadığını vurgulayan Koç, "Devletimizin futbol düzeninde adaleti sağlamasını istiyoruz. Bizim yolumuz alın teridir. Fenerbahçe taraftarı, kulübüne her zamankinden daha fazla destek olmalı. İnancımız tam, kararlarımız güçlü. Eğer inanırsak, kimse önümüzde duramaz" diyerek sözlerini noktaladı.