Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni döneme yelken açıyoruz

Fenerbahçe’de yeniden başkan seçilen Ali Koç, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongre sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezondan itibaren sporun rengini sarı-lacivert yapmayı hedeflediklerini belirten Koç, "Yeni döneme yelken açıyoruz. Geride kalan 3 yılda doğrusuyla yanlışıyla büyük deneyimler ve tecrübeler kazandık. Ne yaparsak yapalım futbolda başarı olmadığı taktirde diğerleri gölgede kalıyor. Bana göre futbolda her yıl her sezon belli bir aşama kaydettik. Belli yanlışlardan arındık, belli doğruları daha fazla yaptık. Kadromuz yüzde 70 hazır, bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Sadece kadronun hazır olması yetmiyor. Kadro kalitesinin yanı sıra Samandıra'da da birbiriyle uyum içinde çalışan kişilerin olduğu, Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğinin iyi bilindiği, çok özlediğimiz ruhu tekrar canlandıracak ortam başarıyı yakalamak için olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe'miz futbolda hak ettiği yere gelecek"

Ali Koç, futbolda hak ettikleri yere geleceklerine inandığını belirtti. Yakında güzel günlere kavuşacaklarını dile getiren Koç, "Fenerbahçe'miz futbolda hak ettiği yere gelecek, getireceğiz. Hep beraber inşallah seneye bu zaman hala Fenerbahçe'mizin şampiyonluğunu kutladığımız bir süreç yaşarız. Vazgeçmek yok, güzel günler yolda. Güzel yarınlar çok yakında." şeklinde konuştu.

Futbol şubelerini bir araya getirmek amacıyla 130 dönümlük bir arazi için başvuru yaptıklarını bildiren Koç, "A takım ile altyapının bir olduğu bir akademi kurma sözü vermiştik. Nasıl bu stat Türkiye Cumhuriyeti için bir örnek teşkil ettiyse bu öyle bir akademi olacak ki sadece Türkiye'de değil yurt dışında da emsal olacak. Bunun için mimarı dizayn çalışmaları ve kaynak hazır. En azından 7 milyon eurosu hazır. Daha fazla para gerekirse ben şahsen temin edeceğimi biliyorum. Buraya kazmayı vurduğumuz andan 1 sene sonra yani devletimiz yaptığımız başvuruyu onayladığı taktirde 1-2 ay içinde önümüzdeki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok. Buradan devlet yetkililerimize sesleniyorum, lütfen işlemleri hızlandıralım. Samandıra'ya 3-4 dakika uzaklıktaki bu araziyi bizlere tesis etmeniz için camiam adına ricada bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, söz konusu tesisleri yapmaları durumunda Dereağzı Tesisleri'nin sporcu fabrikasına dönüşeceğine inandıklarını vurguladı.