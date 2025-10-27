Fenerbahçe Başkanı Saran: Haklılığımız ortaya çıkıyor, bu süreç Türk futbolu için milat olmalı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Saran, yaptığı açıklamada, “İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutluyum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik, haklılığımız ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Türk futbolu adına umut verici”

Saran, yaşanan gelişmelerin Türk futbolu açısından son derece ciddi olduğunu vurgulayarak, “Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler ama ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum, sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız” dedi.

“Bu süreç milat olmalı”

İstanbul’a döndüğünde konuyla bizzat ilgileneceğini belirten Saran, “İnşallah bu durum bir milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı. Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız, takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.