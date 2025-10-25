Fenerbahçe Başkanı Saran’dan güçlü yapı vurgusu: Bambaşka Fenerbahçe izleyeceğiz

Fenerbahçe’de, kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazlarla ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel kurulun sonunda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün mali, idari ve sportif yapılanmasında “sürdürülebilir güç” hedeflediklerini söyledi.

“Her departmanda sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz”

Sadettin Saran, kulübün her alanında kapsamlı bir değerlendirme sürecine girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gelir-gider yapımızdan tesis altyapımıza, sportif yapılanmamızdan idari süreçlerimize kadar her konuyu detaylı biçimde ele alıyoruz. Her departmanla ayrı ayrı bir araya geliyor, hangi alanlarda iyileşme yapılması gerektiğini somut biçimde tespit ediyoruz. Bu kapsamda hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak ve karar alma mekanizmamızı güçlendirmek için çalışıyoruz.”

Saran, kulüp çalışanlarına teşekkür ederek, “Böylesine büyük bir kulübü yönetmenin ilk şartı fotoğrafı doğru okumak ve her adımı bu çerçevede planlamaktır. Güçlü yanlarımızı büyütmek, zayıf noktalarımızı kalıcı çözümlerle dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

“İnanın bunu başardığımızda bambaşka Fenerbahçe izleyeceğiz”

Fenerbahçe Başkanı Saran, Futbol A Takımı’ndan maksimum verim alınmasının kulüp başarısında belirleyici olacağını vurguladı:

“Şampiyon olacak takım bugün sahada gördüğümüz, eleştirdiğimiz oyuncuların ta kendisidir. Bizim görevimiz onların gerçek potansiyelini açığa çıkarmak. İnanın bunu başardığımızda bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz; savaşan, birlikte oynayan, aidiyet duygusunu yeniden kazanan bir takım.”

Taraftarlara da çağrıda bulunan Saran, “En iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını hep birlikte benimseyelim. Bu forma inananların omzunda çok daha yükseğe taşınacak.” dedi.

“Fenerbahçe’nin tüm yapısını güçlendirmekle yükümlüyüz”

Saran, sadece futbol takımına değil, kulübün tamamına odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Futbol bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil, Fenerbahçe’nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bugün kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyen kararları konuştuk ve sayenizde çok önemli adımlar attık.”

“Bu dönemeçten galibiyetlerle çıkacağız”

Sadettin Saran, takımın önündeki Gaziantep ve Beşiktaş deplasmanlarının önemine dikkat çekti:

“Kritik bir virajdayız. Bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Bugün alınan kararlar da bu başarıların zeminini güçlendirecektir. Şeffaflıktan taviz vermeden, yalnızca Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyoruz.”