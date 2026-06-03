Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes finale çıkabilmek için bir kez daha karşı karşıya geliyor. Serinin ikinci maçı için nefesler tutulurken basketbolseverler de ekran başında yerini alacak. Sıkça gelen soru ise "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes ikinci maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 5'ten canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes’i konuk etti. Rakibini 60-59’luk skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Sarı Kanarya'da Nicolo Melli ve Tarık Biberovic 16, Talen Horton-Tucker 14 sayı ile çift haneli skor üretti.



Nando De Colo, hastalığı sebebiyle Anadolu Efes karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Wade Baldwin ve Arturs Zagars’ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Anadolu Efes

Yarı Final serisi ilk maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 60-59’luk skorla mağlup Anadolu Efes’te Pj Dozier 17, Shane Larkin ve Vincent Poirier 10’ar sayı üretti.



Antrenör Pablo Laso tarafından çalıştırılan Anadolu Efes’in kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;



Guardlar: Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Şehmus Hazer, Jordan Loyd, Saben Lee, Rüzgar Fenemen, Nick Weiler-Babb, Isaia Cordinier, P.J. Dozier, David Mutaf



Forvetler: Roland Smits, Darius Karutasu, Burak Can Yıldızlı, Cole Swider, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz



Pivotlar: Kai Jones, Vincent Poirier, Brice Dessert, Georgios Papagiannis