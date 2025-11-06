Fenerbahçe Beko Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Sarı-lacivertliler, bu hafta Fransız ekibi Asvel’i konuk edecek. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından sarı lacivertli ekip çıkış yakalamak istiyor. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. İşte "Fenerbahçe Beko Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Fenerbahçe Beko Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Asvel maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya) ve Tomasz Trawicki (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

"Daha iyi performans sergilememiz gerekiyor"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius maç öncesi yaptığı açıklamada "Asvel’e karşı şu ana kadar ortaya koyduğumuzdan daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor. Daha da önemlisi, aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz. Asvel çok atletik bir takım, ligin en iyi ribaund alan ekiplerinden biri ve fizikli oyunculara sahipler. Bu yüzden onların boyuna karşı topu iyi çevirmek ve hem bireysel hem de takım olarak gelişmek çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.