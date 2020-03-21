Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Erkek basketbol A takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında, bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır." denildi.

Belirtilerin tespit edilmesi sonrası, sağlık heyetinin duruma ivedilikle müdahalede bulunduğu kaydedilirken, "Takımımız, detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı



Trabzonspor Kulubü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "Sevgili Fenerbahçe Ailesi" başlığı ile yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."