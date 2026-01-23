Avrupa'da rakiplerine diz çöktüren Fenerbahçe Beko'nun bu seferki rakibi İspanya ekibi Baskonya... Bu hafta Virtus Bologna'yı geriden gelerek mağlup eden Sarı Kanarya haftayı 2'de 2 yaparak bitirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Baskonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Baskonya maçı bilgileri

Fenerbahçe Beko Baskonya maçı bu akşam saat 20.45'ta başlayacak. Mücadele S Sport 1 ve S Sport dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

"Kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius maç önü değerlendirmesinde "Maça savunmada iyi başlamamız gerekiyor. Baskonia ile en son oynadığımız maçta bize karşı çok rahat skor bulmuşlardı. Timothé Luwawu-Cabarrot’a ekstra dikkat etmeli ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız" dedi.