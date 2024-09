Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic transferini resmen açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, NBA'de yıllarca üst seviyede oynayan Boban Marjanovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sırp pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Welcome to the 💛💙 family, Bobinator!



🍿📺📼 #BobanIsHere pic.twitter.com/CLotZeXL6F