Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic transferini resmen açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, NBA'de yıllarca üst seviyede oynayan Boban Marjanovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sırp pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "2015 yılından bu yana NBA'de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Boban Marjanovic ile 1 yıllık anlaşmaya vardık" ifadelerine yer verdi.

Boban Marjanovic kimdir?

15 Ağustos 1988'de Sırbistan'ın Boljevac kentinde doğan 2.24 boyundaki Boban Marjanovic, pivot pozisyonunda oynuyor. Basketbol kariyerine Sırbistan'ın Hemofarm takımında başlayan Marjanovic, uzun boyu ve etkileyici fiziğiyle dikkat çekti. 2006-2010 yılları arasında bu takımda forma giydikten sonra, sırasıyla CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas, Nizhny Novgorod, Radnicki ve Mega Vizura takımlarında oynadı.

2013'te Kızılyıldız ile anlaşan Boban, özellikle 2014-15 sezonunda EuroLeague'de gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Sezonu 16.6 sayı, 10.7 ribaund ve 0.9 blok ortalamalarıyla tamamlayan Marjanovic, EuroLeague'nin en iyi beşine seçildi ve ribaund lideri oldu.

Bu transferle Fenerbahçe Beko, pota altındaki gücünü artırmayı hedefliyor. Marjanovic'in tecrübesi ve fiziksel avantajı, takımın EuroLeague'deki iddiasını daha da yükseltecek.