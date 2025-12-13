Google Haberler

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu yendi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 92-86 yendi.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu yendi

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde ederken Monaco, 6. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yu 92-86 mağlup etti.

17 sayı geriden gelip rakibini mağlup eden temsilcimiz, bu sonuçla birlikte EuroLeague'deki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar