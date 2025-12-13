Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu yendi
Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 92-86 yendi.
Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde ederken Monaco, 6. kez mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yu 92-86 mağlup etti.
17 sayı geriden gelip rakibini mağlup eden temsilcimiz, bu sonuçla birlikte EuroLeague'deki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.
